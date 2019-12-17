Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 5:58

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Марк Эспер сообщил, что в беседе с премьер-министром Ирака Абделем Махди потребовал от иракских властей поставить под контроль ситуацию с налетами на базы размещения американских военных в стране.

"Мы нуждаемся в их помощи с точки зрения контроля и стабилизации ситуации в области безопасности, но мы также по-прежнему сохраняем наше право на самооборону, и мы будем его осуществлять", - сказал Эспер журналистам.

Высокопоставленный американский военный чиновник предупредил на прошлой неделе, что нападения группировок, поддерживаемых Ираном, на базы, где размещаются американские войска в Ираке, подталкивают все стороны к неконтролируемой эскалации.

Ракетные удары по иракским базам, где также дислоцируются члены возглавляемой США коалиции, увеличились в последние недели.

Иракский премьер, со своей стороны, предупредил Эспера, что односторонние действия США могут иметь негативные последствия, которые будет трудно контролировать, и которые могут поставить под угрозу суверенитет Ирака.

Махди подал в отставку в прошлом месяце в связи с массовыми антиправительственными протестами, но продолжает выполнять обязанности в качестве главы правительства в переходный период.

1гк де

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