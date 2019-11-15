Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 8:30

Сеул. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер призвал Южную Корею тратить больше средств на американские войска, размещенные на территории этой страны, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

"Южная Корея - богатая страна, и она может и должна платить больше, чтобы компенсировать наши расходы на оборону", - заявил Эспер во время пресс-конференции после встречи с южнокорейским коллегой Чоном Ген Ду.

Также Эспер указал на необходимость согласовать с Южной Кореей новые договоренности по разделению расходов на оборону.

"Мы должны заключить новое соглашение об особых мерах с увеличением доли в расходах Южной Кореи до конца этого года", - отметил Эспер.

Текущее соглашение об особых мерах, согласно которому Вашингтон и Сеул разделяют расходы по содержанию американской армии, участвующей в обороне Южной Кореи, истекает в конце 2019 года.

В Вашингтоне неоднократно требовали от властей Южной Кореи, чтобы они отдавали $5 млрд ежегодно на содержание американских войск в Южной Корее. Согласно действующим договоренностям Сеул выплачивает $870 млн в год.

Эспер также затронул вопрос о соглашении по обмену разведывательной информации между Японией и Южной Кореей, от которого отказался Сеул.

"Прекращение действия соглашения об общей безопасности военной информации скажется на нашей результативности, поэтому мы призываем все стороны сесть за слот переговоров и поработать над своими разногласиями", - сказал Эспер.

В августе Южная Корея решила отказаться от соглашения с Японией по обмену разведывательной информацией.

В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам.

США выражали обеспокоенность таким решением Южной Кореи.

Двусторонние отношения Японии и Республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею ряда товаров.

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