Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 16:09

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона США Марк Эспер рассчитывает в ходе встречи министров обороны стран-участниц Североатлантического альянса попросить некоторых союзников о помощи Саудовской Аравии, заявил он в четверг в Брюсселе.

"На двусторонних встречах я буду призывать нескольких наших партнеров по НАТО рассмотреть возможность предоставить Саудовской Аравии дополнительные средства ПВО для предотвращения конфликтов в регионе", - заявил он журналистам.

Он уже заявлял перед брюссельской встречей, которая началась в четверг и продлится 25 октября, что одна из его целей в Брюсселе - провести дискуссии о наращивании помощи Саудовской Аравии и всего Персидскому заливу перед лицом иранских угроз. Эспер отмечал, что также уже поднимал эту тему в разговорах с коллегами из Франции, Британии и Германии. По его словам, инициатива США заключается в том, чтобы привлечь союзников по НАТО к более активному участию в обеспечении безопасности в Персидском заливе.

1эф др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!