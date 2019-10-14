Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 17:50

Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, назвав при этом состоявшийся обмен информацией "конструктивным".

"Сегодня мы провели телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которого состоялся взаимный обмен информацией ", - цитирует слова Акара агентство "Анадолу".

"Мы обсудили меры, необходимые для координации деятельности, ее осуществления в надлежащем порядке. Это был конструктивный разговор", - добавил министр.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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