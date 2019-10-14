Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 17:54

Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, назвав при этом состоявшийся обмен информацией "конструктивным".

"Сегодня мы провели телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которого состоялся взаимный обмен информацией ", - цитирует слова Акара агентство "Анадолу".

"Мы обсудили меры, необходимые для координации деятельности, ее осуществления в надлежащем порядке. Это был конструктивный разговор", - добавил министр.

Ранее "Анадолу" также сообщило о разговоре начальника генштаба ВС Турции Яшара Гюлера и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. Военачальники обсуждали вопросы безопасности, а также развитие ситуации в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В конце прошлой неделе стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском. В итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

1аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!