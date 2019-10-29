Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 20:17

Стамбул. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкий министр обороны Хулуси Акар во вторник объявил о том, что Турция и РФ вскоре приступят к совместному патрулированию зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

"Совместное патрулирование с Россией вскоре начнется. Продолжаются переговоры с США и Россией, проблем нет, мы движемся дальше", - приводят слова министра турецкие СМИ.

Ранее во вторник глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявлял, что Турция и РФ посредством совместных патрулей проверят, действительно ли курдские военизированные формирования покинули в отведенные им сроки зону безопасности на северо-востоке Сирии.

150-часовой срок отвода курдских отрядов из этой зоны был озвучен в Сочи по итогам многочасовых переговоров 22 октября президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии.

В меморандуме после переговоров, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооружённых подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.

1аю ав

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