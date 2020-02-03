Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 11:32

(повтор с уточнением во втором абзаце)

Стамбул. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава министерства обороны Турции Хулуси Акар отправился к границе с Сирией на фоне сообщений о гибели турецких военных в Идлибе и ответном обстреле турецкой стороной сирийских сил, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Министр обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск направился на границу с Сирией", - сообщает агентство.

По данным агентства, Акар отбыл на границу после совещания по ситуации на северо-западе Сирии.

Ранее из Анкары поступали данные о том, что турецкие военные подверглись обстрелу в Идлибе со стороны сирийских правительственных сил. Турецкая авиация нанесла ответные удары по мишеням в Сирии.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.

"Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сказали в Центре журналистам.

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