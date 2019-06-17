Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 20:38

(расширенная версия)

Стамбул. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Турции Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу в ходе телефонного разговорам высказались в поддержку реализации сочинских договоренностей по Сирии, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Министры в ходе телефонного разговора выразили приверженность сочинским договоренностям", - пишет агентство со ссылкой на заявление турецкого оборонного ведомства.

По информации "Анадолу", министры также обсудили вопросы, связанные с обеспечением мира и стабильности на Ближнем Востоке.

В свою очередь газета "Дейли сабах" пишет, что стороны "обсудили меры, которые необходимо предпринять в Сирии", и подчеркнули важность астанинских и сочинских договоренностей по Сирии, а также необходимость поддержания режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

Газета подчеркивает, что обсуждение этих вопросов состоялось на фоне произошедшего ранее в июне обстрела турецкого наблюдательного пункта в Идлибе. В результате минометного обстрела ранения получили трое турецких военнослужащих. В Анкаре уверены, что за нападением стоят сирийские правительственные войска.

Россия и Турция 17 сентября 2018 года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября 2018 г., но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.

1во ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!