Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 19:47

Стамбул. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Турции Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу в ходе телефонного разговорам высказались в поддержку реализации сочинских договоренностей по Сирии, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Министры в ходе телефонного разговора выразили приверженность сочинским договоренностям", - пишет агентство со ссылкой на заявление турецкого оборонного ведомства.

По информации "Анадолу", министры также обсудили вопросы, связанные с обеспечением мира и стабильности на Ближнем Востоке.

В свою очередь, газета "Дейли сабах" пишет, что стороны "обсудили меры, которые необходимо предпринять в Сирии".

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