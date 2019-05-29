Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 10:48

Стамбул. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Турции Хулуси Акар в среду поговорил по телефону с и.о главы Пентагона США Патриком Шанаханом, пишет газета "Дейли Сабах" со ссылкой на заявление турецкого оборонного ведомства.

По данным ведомства, министры обсудили вопросы сотрудничества и безопасности. Дополнительных данных о содержании беседы не приводится.

Газета, со своей стороны, напоминает, что ключевыми вопросами двусторонних отношений Турции и США в этой сфере в настоящее время являются борьба против террористических группировок в Сирии, а также тема поставок американских истребителей F-35 на фоне покупки Анкарой российской системы ПВО С-400.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

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