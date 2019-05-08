Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 9:19

Париж. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Франции могут вновь ввести ограничительные меры в отношении Ирана в том случае, если иранские власти не будут выполнять обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщила в среду министр обороны Франции Флоранс Парли.

По ее словам, в Париже также полностью отвергают ультиматум Ирана, который дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению соглашений по СВПД.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран на 60 дней останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана.

Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана. В частности, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

1тэ ар

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