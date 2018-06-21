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Париж. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в четверг заявила, что Парижу следует увеличить инвестиции в военно-космическую отрасль.

"Мы считаем, что космос - это важная область, в которой действительно могут со временем возникнуть случаи конфронтации", - сказала глава французского военного ведомства в эфире телеканала "Франс-2".

"Нужно инвестировать в космическую область больше, чем мы это делаем сейчас, чтобы осуществлять контроль в космическом пространстве и избегать того, чтобы оно стало местом серьезных столкновений", - отметила Ф.Парли.

Ранее на этой неделе смежный комитет Национального собрания и Сената Франции одобрил законопроект о военном планировании на период с 2019 по 2025 год.

В тексте законопроекта отмечается, что "космическое пространство представляет первостепенный стратегический интерес" для Франции в связи с "ростом рисков и угроз" в космической сфере.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что он отдал распоряжение Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как нового рода войск.

При этом, американский лидер указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.

Он также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну - впервые с 1972 года - и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворный эффект на экономику.

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Интерфакс