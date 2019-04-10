Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 3:50

Токио. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Японии Такэси Ивая официально подтвердил в среду, что истребитель F-35A Военно-воздушных сил самообороны, исчезнувший накануне во время учений с радаров над Тихим океаном, разбился.

Как сообщил журналистам Т.Ивая, обломки самолета были найдены в Тихом океане в районе префектуры Аомори.

"Мы сделаем все возможное, чтобы спасти пропавшего пилота", - сказал он.

Поисковые операции сил самообороны и береговой охраны Японии продолжаются.

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

По данным военного ведомства, истребитель совершал полет у побережья префектуры Аомори, когда с ним был потерян радиолокационный контакт. Он исчез с радаров в 19:25 по местному времени (13:25 мск).

В тот момент он находился в 135 км от побережья префектуры Аомори над Тихим океаном.

На борту истребителя находился один пилот.

В настоящее время на его поиск отправлены патрульные самолеты Сил самообороны и поисково-спасательные суда.

Новейшие истребители пятого поколения F-35 начали поступать в Силы самообороны Японии в январе прошлого года. В настоящее время на авиабазе Мисава развернуто 13 таких боевых самолетов.

Япония планирует закупить у США 147 таких истребителей. Стоимость каждого оценивается в 11,6 млрд иен (около 105 млн долл).

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