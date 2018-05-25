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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 9:31 25.05.2018 - 09:31

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Министр торговли США Уилбур Росс на следующей неделе отправится в Пекин, чтобы продолжить переговоры с китайскими официальными лицами по спорным торгово-экономическим вопросам, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ожидается, что визит американского министра продлится со 2 по 4 июня.

По информации государственных китайских СМИ, стороны "продолжат обсуждение экономических и торговых проблем между КНР и США".

Представители США и Китая, включая вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, на прошлой неделе провели в Вашингтоне еще один раунд переговоров, посвященных вопросам торговли. Затем стороны обнародовали заявление, согласно которому Китай согласен предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США.

Министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что США и КНР по итогам недавних переговоров отказались от идеи повышать торговые тарифы по отношению друг к другу.

Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал предпринять энергичные меры, чтобы сделать условия торговли с Китаем более выгодными для Вашингтона. В то же время, многие американские политики пока склоняются к тому, что, несмотря на громкие заявление по данной теме, существенных успехов Д.Трамп на переговорах с Пекином не достиг.

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