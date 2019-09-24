Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 17:35

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр торговли США Уилбур Росс, судя по всему, заснул, слушая выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает во вторник телеканал CNBC.

По данным канала, в ходе выступления глаза Росса были закрыты на протяжении 15 минут, в том числе, пока Трамп говорил о близкой министру теме - перспективах торгового соглашения между США и Китаем. Кроме того, глаза Росса оставались закрытыми и во время рассуждений Трампа о позиции США по Ирану.

Росс проспал не всю речь Трампа, но, когда он открыл глаза, он все еще выглядел сонливым, отмечает телеканал.

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майк Помпео, в отличие от Росса, похоже, внимательно слушали выступление Трампа, отмечает CNBC.

Министр торговли, которому в ноябре исполнится 82 года, уже не первый раз попадает в поле зрения СМИ за то, что он засыпает на выступлениях Трампа. Так, в мае 2017 года Росс задремал во время речи Трампа в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, в частности, призывал союзников нарастить расходы на оборону, грозил Ирану новыми санкциями и призывал к радикальным реформам ВТО.

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