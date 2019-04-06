Этот контент был опубликован 6 апреля 2019 г. 11:07

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд заявил в субботу, что верит в возможность достижения соглашения с оппозиционной Лейбористской партией вокруг сделки о выходе Британии из ЕС.

"Переговоры между правительством и лейбористами по сделке Brexit продолжаются", - сказал Ф.Хаммонд журналистам перед началом неформальной встречи министеров финансов стран ЕС в Румынии.

Он отметил, что настроен оптимистично, и что "соглашение в какой-либо форме" между сторонами возможно, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

Переговоры между консерваторами и лейбористами начались ранее на этой неделе.

В минувшую пятницу лейбористы заявили, что правящая Консервативная партия не смогла предложить какой-либо компромисс в ходе переговоров по ситуации вокруг соглашения о выходе Британии из ЕС.

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