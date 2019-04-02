Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 12:31

Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд во время заседания кабинета министров предложит правительству либо выдвинуть компромиссное предложение, либо вынести сделку премьер-министра Терезы Мэй на референдум, сообщает во вторник газета The Times.

По сведениям газеты, Ф.Хаммонд полагает, что любой компромиссный вариант подразумевает, что к сделке по Brexit будет приложено предложение о таможенном союзе с ЕС. Сам он, отмечает газета, "не в восторге" от такого варианта.

Ожидается, что предложение поддержат министры-сторонники сохранения членства в ЕС: министр труда и пенсий Эмбер Радд, министр юстиции Великобритании Дэвид Гок и министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк.

Сама Т.Мэй неоднократно выступала против-каких либо повторных референдумов по вопросу Brexit.

Заседание кабинета министров, по данным газеты, началось в 9:00 по местному времени (11:00 мск) и завершится около 15:00 (17:00 мск).

В понедельник палата общин во второй раз отвергла все предложенные ей альтернативы сделки Т.Мэй по Brexit. Ранее парламент в очередной раз отверг и само соглашение премьера о выходе из ЕС.

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