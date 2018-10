Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

18 октября 2018 г.

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин на фоне исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи сообщил, что он отказался принимать участие в форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

"Только что встречался президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео, и мы решили, что я не буду принимать участие в саммите Future Investment Initiative в Саудовской Аравии", - написал С.Мнучин на своей странице в Twitter.

Форум, известный как "Давос в пустыне", запланирован на 23-25 октября.

Ранее о своем отказе участвовать в форуме объявил главный исполнительный директор банка Джейми Даймон, а также председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд. Кроме того, отозвали своих представителей с форума CNBC, Financial Times, CNN и The New York Times.

Дж.Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.

