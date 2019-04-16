Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 11:08

Стамбул. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр финансов Турции Берат Албайрак на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил вопрос размещения в Турции российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает во вторник газета "Хюрриет".

"Что касается процесса по С-400, основанного на нуждах Турции, я увидел конструктивную позицию и позитивный подход на уровне президента", - сказал Б.Албайрак турецким журналистам после встречи в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях США в отношении Турции из-за поставок С-400, министр финансов Турции отметил, что в данной ситуации сторонам важно сохранять диалог.

Перед встречей с президентом США Б.Албайрак провел переговоры с министром финансов США Стивеном Мнучиным и американским министром торговли Уилбуром Россом.

Встреча с министрами была посвящена возможности увеличения товарооборота между Турцией и США с $25 млрд до $75 млрд в год.

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