Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 11:52

Париж. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что выход Великобритании из ЕС, вероятно, состоится все же без соглашения с Брюсселем, сообщают местные СМИ.

"По сути дела мы движемся к Brexit без соглашения", - сказал министр журналистам в Париже во время презентации своей новой книги, посвященной теме "Европа 21-го века".

По словам Б.Ле Мэра, только сама Великобритания может найти выход из сложившейся ситуации.

"Британцы сделали выбор покинуть Евросоюз. Теперь они сами должны найти способы для того, чтобы согласовать соглашение (соглашение, регламентирующее выход из ЕС - ИФ). Но на данный момент они не могут этого сделать", - отметил он.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, выступая ранее во вторник в базирующейся в Брюсселе организации European Policy Centre, также указал, что с каждым днем выход Великобритании из ЕС без соглашения становится все более вероятным.

В понедельник британский парламент в очередной раз отверг все четыре предложенные ему на рассмотрение альтернативные планы Brexit. В конце прошлой недели члены парламента проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

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