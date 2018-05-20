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Этот контент был опубликован 20 мая 2018 г. 11:57 20.05.2018 - 11:57

Париж. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил в воскресенье, что с экономическим диктатом США на мировой арене мириться не следует.

"Мы собираемся позволить Соединенным Штатам быть мировым экономическим полицейским? Ответ - нет", - сказал министр в интервью радиостанции Europe 1.

Кроме этого, министр затронул тему с европейскими компаниями, которые могут подпасть под санкции США за то, что ведут дела с Ираном. По словам министра, Франция прорабатывает вопрос, может ли ЕС предоставить компенсации тем фирмам, которым грозят ограничительные меры Вашингтона.

В минувшую пятницу Еврокомиссия, следуя договоренности лидеров ЕС на неформальной встрече в Софии, объявила о шагах по сохранению интересов инвестиций европейских компаний в Иране и высказала приверженность ЕС Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Запущен официальный процесс по активизации Блокирующего статута (от 1996 года - ИФ) путем обновления списка санкций США по Ирану, подпадающих под его сферу действия. Блокирующий устав запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные действия санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе. Цель состоит в том, чтобы принять меры до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая партия санкций США", - говорилось в коммюнике Еврокомиссии.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из сделки с Ираном по ядерной программе и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

В настоящее время все участники СВПД, за исключением США, заявляют о намерении его сохранить.

Аю пч

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