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Париж. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Для ЕС собственное будущее в рамках Brexit важнее, чем будущее Великобритании, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, чьи слова приводит агентство "Блумберг".

"Мне жаль говорить так бессердечно, но есть кое-что более важное, чем будущее Великобритании, и это будущее ЕС", - сказал он журналистам в Париже.

По его словам будет "самоубийством" заключать с Великобританией сделку по Brexit, при которой членство в ЕС не будет казаться предпочтительным.

"Любое решение, которое оставит у европейских граждан чувство того, что можно выйти из ЕС и сохранить все преимущества, станет самоубийством, и мы не будем принимать такое решение", - сказал Б.ле Мэр.

По его словам, план Чекерс, представленный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, может предоставить Великобритании "неприемлемые" преимущества.

Б.ле Мэр призвал членов ЕС сфокусироваться на уязвимых сторонах евро, так как, по его мнению, у стран еврозоны недостаточно инструментов, чтобы противостоять новому возможному финансовому кризису.

В июле в пригороде Лондона Чекерс министры кабинета Т.Мэй выработали соглашение, в котором определили условия выхода страны из ЕС.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС, однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Интерфакс