Министр экономики Италии отменил визит во Францию на фоне с инцидента с беженцами
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
***Французские СМИ сообщают, что визит может состояться позднее
Рим. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа отменил запланированный на среду визит в Париж, где он должен был встретиться с министром экономики и финансов Франции Бруно ле Мэром, сообщает министерство экономики и финансов Италии в Twitter.
"Министр Джованни Триа отменил встречу с министром экономики и финансов Франции Бруно ле Мэром", - говорится в сообщении министерства. В нем отмечается, что визит Дж.Триа в Берлин в четверг состоится, как и было запланировано.
Французская газета "Фигаро" пишет, что Б.ле Мэр выразил сожаление в связи с решением итальянского министра не ехать в Париж.
"Визит был отменен по просьбе итальянской стороны, и мы об этом сожалеем", - приводит издание заявление французского министра. Источники "Фигаро" сообщили, что французский и итальянский министры договорились о новой встрече через несколько дней.
Отмена визита происходит на фоне ситуации с судном Aquarius с мигрантами на борту.
Ранее Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно.
Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.
После отказа Италии в приеме судна президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей не пропускать в свой порт спасательное судно. По его словам, итальянские власти действовали "безответственно".
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребовал от Парижа извинений.
1мм эф бп
Интерфакс