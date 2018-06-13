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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 16:56 13.06.2018 - 16:56

***Французские СМИ сообщают, что визит может состояться позднее

Рим. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа отменил запланированный на среду визит в Париж, где он должен был встретиться с министром экономики и финансов Франции Бруно ле Мэром, сообщает министерство экономики и финансов Италии в Twitter.

"Министр Джованни Триа отменил встречу с министром экономики и финансов Франции Бруно ле Мэром", - говорится в сообщении министерства. В нем отмечается, что визит Дж.Триа в Берлин в четверг состоится, как и было запланировано.

Французская газета "Фигаро" пишет, что Б.ле Мэр выразил сожаление в связи с решением итальянского министра не ехать в Париж.

"Визит был отменен по просьбе итальянской стороны, и мы об этом сожалеем", - приводит издание заявление французского министра. Источники "Фигаро" сообщили, что французский и итальянский министры договорились о новой встрече через несколько дней.

Отмена визита происходит на фоне ситуации с судном Aquarius с мигрантами на борту.

Ранее Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно.

Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.

После отказа Италии в приеме судна президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей не пропускать в свой порт спасательное судно. По его словам, итальянские власти действовали "безответственно".

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребовал от Парижа извинений.

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