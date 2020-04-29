Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 10:52

*** Он осознает, что не сможет спасти все компании от разорения

Париж. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в среду указал на важность того, чтобы после снятия ограничений 11 мая из-за коронавируса на работу вышло максимально возможное число французов.

"Мы должны вернуться к работе... Нужно, чтобы максимальное число французов возобновили работу", - сказал Ле Мэр ф эфире радиостанции LCI.

Он отметил, что "возобновление деятельности должно происходить при соблюдении санитарных требований" для работы. В частности, по его словам, работодатели должны обеспечивать сотрудников масками в тех случаях, когда это необходимо.

Министр также добавил, что вызванный коронавирусом экономический кризис "затронул всю деятельность". "Мы делаем все возможное, чтобы избежать банкротства и исчезновения компаний. Но в ближайшие месяцы случаи банкротства и потери работы все равно будут. И мы это знаем", - сказал он.

Во Франции действует общенациональный режим самоизоляции в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

О решении ввести такие меры власти Франции объявили 16 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 31 марта. Однако затем власти страны объявили о его продлении до 15 апреля, а потом - до 11 мая. После этой даты власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.

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