Этот контент был опубликован 19 мая 2019 г. 17:11

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Джидда (Саудовская Аравия). 19 мая. ИНТЕРФАКС - Мировые запасы нефти продолжают расти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

По словам министра, участникам сделки ОПЕК+ нужно сосредоточиться именно на снижении этого показателя.

"На рынке сейчас деликатная ситуация - перебои в поставках, санкции, с другой стороны - запасы растут", - сказал Х. аль Фалих.

Министр отметил, что страны мониторингового комитета ОПЕК+ подготовят свои рекомендации к июньскому заседанию в Вене, где будет принято решение о дальнейшей судьбе сделки.

"В целом моя рекомендация коллегам будет сделать акцент на снижении запасов нефти до необходимого уровня, чтобы успокоить потребителей", - подчеркнул он.

Уровень мировых запасов нефти имеет важное значение для определения эффективности сделки ОПЕК+, так как целью соглашения является их снижение до среднего за последние пять лет уровня.

Йм аг пч

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