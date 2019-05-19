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Джидда (Саудовская Аравия). 19 мая. ИНТЕРФАКС - Мировые запасы нефти продолжают расти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих.
По словам министра, участникам сделки ОПЕК+ нужно сосредоточиться именно на снижении этого показателя.
"На рынке сейчас деликатная ситуация - перебои в поставках, санкции, с другой стороны - запасы растут", - сказал Х. аль Фалих.
Министр отметил, что страны мониторингового комитета ОПЕК+ подготовят свои рекомендации к июньскому заседанию в Вене, где будет принято решение о дальнейшей судьбе сделки.
"В целом моя рекомендация коллегам будет сделать акцент на снижении запасов нефти до необходимого уровня, чтобы успокоить потребителей", - подчеркнул он.
Уровень мировых запасов нефти имеет важное значение для определения эффективности сделки ОПЕК+, так как целью соглашения является их снижение до среднего за последние пять лет уровня.
Йм аг пч