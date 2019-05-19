*** Участникам сделки ОПЕК+ нужно сосредоточиться на снижении этого показателя
Джидда (Саудовская Аравия). 19 мая. ИНТЕРФАКС - Мировые запасы нефти продолжают расти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих.
По словам министра, участникам сделки ОПЕК+ нужно сосредоточиться именно на снижении этого показателя.
Это имеет важное значение для определения эффективности сделки ОПЕК+, так как целью соглашения является снижение мировых запасов до среднего за последние пять лет уровня.
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