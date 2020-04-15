Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 8:05

Эр-Рияд. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду раскроет данные об участии государств вне рамок ОПЕК+ в реализации достигнутых ранее договоренностей о снижении добычи, сообщает общеарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Салмана.

Ранее сообщалось, что США, Канада и Бразилия взяли на себя обязательства по сокращению добычи на 3,7 млн баррелей в сутки (б/с).

По словам министра, общее сокращение добычи нефти составит 19,5 млн б/с в мае-июне, и это, не считая рекордных сокращений со стороны стран, не входящих в ОПЕК+.

Министр отметил, что тесные отношения между Саудовской Аравией и Россией будут и дальше развиваться, и не только в области энергетики.

Абдель Азиз бен Салман подчеркнул, что участники встречи в Вене 6 марта (министр энергетики России её демонстративно покинул - ИФ) всё равно были вынуждены вновь собраться, чтобы снизить добычу в условиях пандемии.

Дк ск вв*

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