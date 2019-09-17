Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 20:39

*** В стране ждут экспертов ООН

Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - В Саудовской Аравии ждут экспертов ООН, которые займутся выяснением того, кто стоит за недавними атаками на объекты нефтяной инфраструктуры королевства, сообщил во вторник на пресс-конференции саудовский министр энергетики принц Абдельазиз бен Салман, которого цитирует Saudi Gazette.

При этом он отметил, что не знает, кто несет ответственность за эти атаки.

Между тем. ранее во вторник американская телекомпания CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщила, что в Вашингтоне выявили точные места на территории Ирана, откуда по нефтяным объектам в Саудовской Аравии были выпущены более 20 беспилотников и крылатых ракет.

По словам собеседника телекомпании, места пусков расположены на юге Ирана в северной части Персидского залива. Одна ракета, продолжает CBS, пролетела через воздушное пространство Кувейта.

При этом представитель администрации США отметил, что на протяжении месяцев системы противовоздушной обороны "работали" в сторону юга для защиты от ракетных атак со стороны йеменских боевиков-хуситов, поэтому они были бесполезны против ракет и беспилотников, летевших с севера.

США работают с рядом стран, анализируя данные, касающиеся этого нападения, которые могли бы содействовать в составлении иска в отношении Ирана.

Группа американских специалистов уже находится в Саудовской Аравии на объектах, подвергшихся нападению, и определила типы выпущенных беспилотников и крылатых ракет.

Собеседник телекомпании отметил, что собранные свидетельства будут использованы для составления "убедительного судебного иска", касающегося проведенной Ираном "комплексной и скоординированной атаки в отношении Саудовской Аравии".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти.

Тегеран отвергает эти обвинения.

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