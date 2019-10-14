Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 12:43

Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил о готовности не допустить избытка предложения нефти на рынке в 2020 году.

"Это моя работа сделать так, чтобы этого не продолжилось", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, ожидает ли он профицита предложения нефти на рынке в 2020 году.

Ранее министр призвал обращать внимание не только на возможные проблемы со спросом на нефть, о чем предупреждают мировые эксперты, но и на прогнозах предложения, которые могут не сбыться.

"Спрос будет зависеть от здоровья мировой экономики, политических трений и много другого", - говорил он. "Обычно концентрируются на спросе, но забывают о предложении. Мы принимаем это как должное. Полагаю, что прогноз о предложении может оказаться под вопросом на следующие годы, он может не материализоваться. Но важно думать, какие будут цены на тот момент", - отмечал министр.

Действующая сделка ОПЕК+ действует до апреля 2020 года.

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