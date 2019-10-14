Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 14:23

Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил надежду, что Нигерия, Ирак, Габон и Южный Судан в октябре и ноябре выполнят свои обязательства по соглашению ОПЕК+.

Он отметил на пресс-конференции, что Нигерия сейчас постепенно выходит на оговорённые соглашением уровни, и для страны не было никаких изменений по квоте.

"Нигерия заверяла в Абу-Даби, что будет сокращать в этом месяце и исполнит обязательства (по сделке ОПЕК+ - ИФ) к ноябрю. Мы до сих пор надеемся, что и Нигерия, и Ирак, а также Габон и Южный Судан к ноябрю выполнят обязательства", - сказал министр.

В ходе министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в сентябре профильные министры Нигерии и Ирака заявили на пресс-конференции, что в октябре доведут исполнение сделки до 100%, что могло бы снизить нефтедобычу еще на 400 тыс. б/с.

Согласно данным вторичных источников мониторинга, представленных ОПЕК, основными "двоечниками" в сентябре были Ирак (-50% исполнение сделки), Нигерия (-228%), Габон (-200%).

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