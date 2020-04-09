Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 16:51

*** Даже если этого соглашения не будет, странам все равно придется сокращать добычу, уверен он

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Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что с оптимизмом ожидает переговоров ОПЕК+ и верит, что РФ и Саудовская Аравия смогут урегулировать спор по теме добычи нефти.

"Я настроен оптимистично... Считаю, что Россия и Саудовская Аравия смогут прийти к соглашению, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию на рынках", - сказал Бруйетт в интервью CNBC.

Министр пообещал, что внимательно будет следить за итогами переговоров ОПЕК+ в четверг.

По его мнению, в ОПЕК+ "без проблем могут сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки или может быть - даже на больше". "Эта цифра точно будет больше, если учитывать и другие страны, добывающие нефть (и не входящие в ОПЕК+ - ИФ)", - добавил министр.

Бруйетт выразил уверенность, что все стороны, участвующие в обсуждении проблемы объема добычи нефти, настроены конструктивно.

"Даже если соглашения не будет, выбора нет: нефть можно либо использовать, либо - отправлять в хранилища, а они сейчас почти заполнены. Поэтому в какой-то момент всем придется в любом случае сокращать добычу", - добавил министр энергетики США.

Так, он отметил, что в США до конца 2020 года добыча нефти и так уже сокращена на примерно 2 млн баррелей в сутки.

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