Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 10:01

(обновленная версия, меняется заголовок и лид, добавлены цитаты министра энергетики США)

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация США планирует ввести санкции против компаний, которые помогают сооружать газопровод "Северный поток-2", передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики США Рика Перри.

По данным агентства, во время выступления в Киеве министр заявил, что в США вскоре могут подготовить законопроект, предусматривающий соответствующие ограничения.

"Сопротивление "Северному потоку-2" все еще очень активно в США", - цитирует Bloomberg слова министра.

"Я ожидаю в не столь отдаленном будущем, что Сенат США и Палата представителей направят президенту США законопроект, который будет предполагать очень, очень тяжкие ограничения на компании, которые продолжают вести дела с проектом "Северный поток-2". Так что следите за новостями", - пояснил он.

Ранее Перри уже заявлял, что в Вашингтоне допускают введение санкций против проекта этого газопровода. Он также говорил, что США остаются противниками строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые позволят России в транспортировке газа в Европу обойтись без украинской газотранспортной системы.

В свою очередь новый президент Украины Владимир Зеленский накануне на встрече с делегацией США призвал ужесточить антироссийские санкции

Американскую делегацию возглавлял министр энергетики США Перри.

1аю ар

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