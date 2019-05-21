Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 9:10

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток-2", передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики США Рика Перри.

По данным агентства, во время выступления в Киеве министр также заявил, что США вскоре могут подготовить законопроект, предусматривающий ограничения в отношении "Северного потока-2".

Ранее Перри уже заявлял, что в Вашингтоне допускают введение санкций против проекта этого газопровода. Он также говорил, что США остаются противниками строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые позволят России в транспортировке газа в Европу обойтись без украинской газотранспортной системы.

В свою очередь новый президент Украины Владимир Зеленский накануне на встрече с делегацией США призвал ужесточить антироссийские санкции

Американскую делегацию возглавлял министр энергетики США Перри.

1аю ар

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