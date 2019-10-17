Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 22:46

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Минэнерго США Рик Перри намерен покинуть свой пост, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных источников.

По их словам, министр энергетики Рик Перри уведомил президента США Дональда Трампа в четверг, что скоро покинет свой пост.

При этом точная дата ухода пока неизвестна.

Ранее Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с планами Перри, сообщало, что министр энергетики США Перри, как ожидается, объявит о своей отставке в конце ноября.

По словам собеседников издания, Перри планировал свою отставку несколько месяцев. Ожидается, что его место займет нынешний заместитель министра энергетики Дэн Броллетт.

Ранее о запланированной отставке Перри СМИ сообщили в апреле этого года. Сообщалось, что министр энергетики планирует уйти из администрации президента США и сейчас решает, когда именно и на каких условиях состоится его отставка.

1вз тг

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