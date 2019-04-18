Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 4:19

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Минэнерго США Рик Перри готовится уйти со своего поста, сообщает Bloomberg.

По информации двух осведомленных источников, Р.Перри планирует уйти из администрации президента США и сейчас решает, когда именно и на каких условиях состоится его отставка.

По словам одного из собеседников, знакомых с решением Р.Перри, он еще не до конца определился с уходом.

Однако три других источника агентства заявили, что глава Минэнерго серьезно настроен покинуть свой пост в течение ближайших недель.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства энергетики Шейлин Хайнс отвергла идею о том, что Р.Перри в ближайшее время покинет администрацию.

"Он счастлив там, где он служит президенту Трампу и возглавляет Департамент энергетики", - сказала она.

Агентство отмечает, что Р.Перри, ветеран ВВС, долгое время занимавший пост губернатора Техаса, находится в хороших отношениях с президентом Дональдом Трампом.

По данным двух осведомленных источников, Д.Трамп предлагал ему возглавить министерство внутренней безопасности США до отставки Кирстен Нильсен. Однако Р.Перри отказался.

Собеседники агентства также сообщили, что глава Минэнерго готовится предложить на свое место заместителя Дэна Бруиллетта. Но неизвестно одобрит ли его кандидатуру Д.Трамп.

1вз тг

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