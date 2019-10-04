Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики США Рик Перри, как ожидается, объявит о своей отставке в конце ноября, сообщает Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с его планами.
По словам собеседников издания, Перри планировал свою отставку несколько месяцев. Они отметили, что из-за своих контактов с Украиной министр энергетики оказался втянут в расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, но его отставка не связана с этим.
Ожидается, что его место займет нынешний заместитель министра энергетики Дэн Броллетт.
Как сообщил один из источников газеты, Броллетт замещал Перри на заседаниях кабинета министров в течение последних нескольких месяцев.
По его словам, многие из бывших сотрудников министерства энергетики, в том числе начальник штаба Брайан Маккормак и специальный помощник Люк Уоллворк, покинули ведомство в последние недели.
Ранее о запланированной отставке Перри СМИ сообщили в апреле этого года. Сообщалось, что министр энергетики планирует уйти из администрации президента США и сейчас решает, когда именно и на каких условиях состоится его отставка.
Перри - ветеран ВВС, долгое время занимавший пост губернатора Техаса, находится в хороших отношениях с президентом Дональдом Трампом.
По данным двух осведомленных источников, Трамп предлагал ему возглавить министерство внутренней безопасности США до отставки Кирстен Нильсен. Однако Перри отказался.
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