Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 2:40

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики США Рик Перри, как ожидается, объявит о своей отставке в конце ноября, сообщает Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с его планами.

По словам собеседников издания, Перри планировал свою отставку несколько месяцев. Они отметили, что из-за своих контактов с Украиной министр энергетики оказался втянут в расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, но его отставка не связана с этим.

Ожидается, что его место займет нынешний заместитель министра энергетики Дэн Броллетт.

Как сообщил один из источников газеты, Броллетт замещал Перри на заседаниях кабинета министров в течение последних нескольких месяцев.

По его словам, многие из бывших сотрудников министерства энергетики, в том числе начальник штаба Брайан Маккормак и специальный помощник Люк Уоллворк, покинули ведомство в последние недели.

Ранее о запланированной отставке Перри СМИ сообщили в апреле этого года. Сообщалось, что министр энергетики планирует уйти из администрации президента США и сейчас решает, когда именно и на каких условиях состоится его отставка.

Перри - ветеран ВВС, долгое время занимавший пост губернатора Техаса, находится в хороших отношениях с президентом Дональдом Трампом.

По данным двух осведомленных источников, Трамп предлагал ему возглавить министерство внутренней безопасности США до отставки Кирстен Нильсен. Однако Перри отказался.

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