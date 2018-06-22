Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 19:22 22.06.2018 - 19:22

Нью-Йорк. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики США Уильям Перри пригласил своего российского коллегу Александра Новака на встречу в Вашингтон на следующей неделе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Встреча состоится во вторник, когда в Вашингтоне стартует Всемирный газовый конгресс, через несколько дней после заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Аг вч*

Neuer Inhalt Horizontal Line