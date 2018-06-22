Министр энергетики США пригласил своего коллегу Новака на встречу в Вашингтон на следующей неделе
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Нью-Йорк. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики США Уильям Перри пригласил своего российского коллегу Александра Новака на встречу в Вашингтон на следующей неделе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Встреча состоится во вторник, когда в Вашингтоне стартует Всемирный газовый конгресс, через несколько дней после заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти.
Аг вч*
Интерфакс