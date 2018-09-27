Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 13:14 27.09.2018 - 13:14

Брюссель. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр окружающей среды, транспорта и энергетики Швейцарии Дорис Лойтхард в четверг объявила, что в конце этого года покинет свой пост, сообщает местный портал "Локал".

"Я выполняла свою работу со всей своей душой, и я надеюсь, что выполнила ее хорошо", - заявила она. Министр также выразила благодарность всем, кто был рядом с ней на протяжении всей ее госслужбы.

"Пришло время дать место молодым", - добавила 55-летняя Д.Лойтхард на пресс-конференции.

Д.Лойтхард отметила, что уже давно решила, что объявит об отставке осенью. По ее словам, она очень "устала" после 12 лет работы в Федеральном совете.

Ее заявление последовало спустя несколько дней после того, как министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн сообщил, что в конце 2018-го года уйдет в отставку.

Д.Лойтхард работала в правительстве уже более 12 лет. Дважды за это время она занимала пост президента Швейцарии.

***/ 1вл эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line