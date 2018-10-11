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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 8:39 11.10.2018 - 08:39

Гонконг. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Министр Южной Кореи по делам объединения Чо Мен Гюн заявил в четверг, что в Сеуле на данном этапе не рассматривают вопрос снятия односторонних санкций против КНДР, введенных после потопления корвета "Чхонан" в 2010 году, сообщает агентство "Ренхап".

"Никакого подробного рассмотрения (вопроса снятия санкций - ИФ) не было проведено", - заявил он. Министр отметил, что Сеул продолжает работу над обменами между Севером и Югом, сотрудничеством сторон и улучшением их отношений.

"Должны быть приняты (Северной Кореей - ИФ)соответствующие меры, связанные с инцидентом с корветом "Чхонан", из-за которого были введены санкции", - сказал Чо Мен Гюн, отвечая на вопрос журналиста о том, какие шаги будут предприняты до рассмотрения вопроса о снятии санкций.

Его комментарий относительно санкций против КНДР последовал за заявлением главы МИД Южной Кореи Кан Ген Хвы, которая ранее на этой неделе заявила в парламенте, что в министерствах Южной Кореи, в том числе, в министерстве по делам объединения, ведутся консультации по вопросу снятия санкций.

"Рассмотрение этого вопроса в процессе исполнения", - заявила она накануне южнокорейским парламентариям, отметив, что правительство Южной Кореи рассматривает снятие санкций в основном как символический жест, направленный на улучшение отношений Сеула и Пхеньяна.

Агентство отмечает, что позднее Кан Ген Хва практически взяла свои слова назад, уточнив, что рассмотрения этого вопроса на межправительственном уровне не было.

Речь идет о собственных санкциях Южной Кореи, которые были введены после потопления подводной лодкой ВМС КНДР корвета ВМС Южной Кореи "Чхонан" в Желтом море в 2010 году. В результате этого инцидента погибли 46 южнокорейских моряков. Международная комиссия, куда вошли эксперты из Швеции, США, Австралии и Британии, подтвердила виновность КНДР. В Пхеньяне вину отрицают.

Ограничительные меры были введены при бывшем президенте Ли Мен Баке, тогда связи между странами были заморожены почти во всех сферах, кроме гуманитарной помощи, отмечает "Ренхап". Несмотря на то, что в этом году состоялся ряд обменов, основные элементы санкций, такие как запрет на торговлю и инвестиции, остаются в силе и частично совпадают с санкциями ООН в отношении Пхеньяна за его баллистическую и ядерную программы.

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