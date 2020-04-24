Мадрид. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр юстиции Бразилии Сержиу Мору подал в отставку в пятницу после того, как президент Жаир Болсонару уволил главу федеральной полиции Маурисиу Валейшу, сообщает портал "Глобу".

"Президент (Болсонару - ИФ), нет никаких проблем в том, чтобы сменить директора федеральной полиции, но мне нужно знать причину, например, поводом для увольнения может быть серьезный проступок", - заявил Мору, который назначил Валейшу на эту должность.

Мору отметил, что федеральной полиции нужна некоторая автономия от политического руководства страны, и что его отставка продиктована "политическим вмешательством" в работу федеральной полиции.

"Я сказал президенту, что это (смена директора - ИФ) будет политическим вмешательством. Он сказал, что так и будет", - добавил министр.

Также он заявил, что Болсонару пытался сменить Валейшу еще в прошлом году. По словам Мору, президент Бразилии неоднократно говорил ему, что хотел бы иметь в этой структуре свое "контактное лицо", которое могло бы быть директором и собирать для него разведывательные отчеты.

Мору занял пост министра юстиции после того, как Болсонару выиграл выборы в Бразилии. Он также известен в стране, как судья, который в 2017 году приговорил к тюремному сроку бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву.

В адрес Мору неоднократно звучали обвинения в том, что он вступил в сговор с политическими соперниками Лулы да Силвы, чтобы не пустить его на выборы 2018 года, в которых он считался фаворитом, даже находясь в тюрьме. Когда стало очевидно, что адвокатам не удастся вызволить его из тюрьмы для участия в выборах, Партия трудящихся Бразилии выдвинула вместо него кандидата Фернанду Аддада, который в итоге проиграл действующему президенту Болсонару.

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