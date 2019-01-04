Министр юстиции ФРГ заявила, что утечки в результате хакерской атаки личных данных Меркель не было

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 13:42

Берлин. 4 января. ИНТЕРФАКС - Министр юстиции Германии Катарина Барли опровергла сообщения о том, что личные данные канцлера ФРГ Ангелы Меркель были опубликованы хакерами.

"Утечки конфиденциальной информации, касавшейся А.Меркель, не было", - сказала представитель германского кабмина.

Тем не менее, ряд немецких и европейских СМИ сообщили, что хакеры разместили в Twitter электронный адрес А.Меркель, а также ее факс.

Ранее в пятницу стало известно, что личные данные германских политиков и некоторых журналистов были распространены в Интернете в результате хакерской атаки. Информация была распространена хакерами посредством соцсети Twitter.

Атака произошла перед рождеством и затронула все партии бундестага ФРГ, кроме ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Речь идет о публикации номеров мобильных телефонов, адресов, данных кредитных карт, личных переписок и семейных фотографий.

СМИ сообщили, что хакерская атака затронула, в частности, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера ФРГ А.Меркель и экс-главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

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