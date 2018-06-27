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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 7:06 27.06.2018 - 07:06

***Китайские СМИ предупредили о "мерах в области самообороны"

Пекин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Вопрос о потенциальном влиянии разработанных в США мер по ограничению китайских инвестиций в американские компании изучается, заявило министерство коммерции КНР.

"Мы обратили внимание на сообщения о мерах по ограничению инвестиций, пристально следим за этим, а также оцениваем возможное влияние этих мер на китайские компании", - говорится в распространенном министерством в среду заявлении.

В то же время, китайские СМИ предупредили, что в ответ Китай может предпринять ответные шаги.

Так, англоязычная газета Global Times отметила, что китайские компании "могут стать жертвами развязанной Трампом торговой войны" и Китай будет вынужден "принять меры в области самообороны".

Издание подчеркивает: "Промышленность высоких технологий является ключевой отраслью, она в первую очередь должна быть защищена от атак со стороны Трампа".

Китай в текущем году провозгласил политику дальнейшей открытости для внешнего мира, однако может пересмотреть некоторые положения в связи с неопределенностью, вызванной торговыми трениями.

"Мы не исключаем возможности, что в случае необходимости Китай может перенастроить политику открытости", - пишет газета.

Как сообщалось, меры по ограничению иностранных инвестиций в высокотехнологичные американские компании, предложенные министерством финансов США, были одобрены президентом Дональдом Трампом.

"Мы располагаем наилучшими в мире технологиями. Их копируют. Их воруют. Но у нас великие ученые, у нас великолепные мозги, и мы должны это защищать, что мы и делаем", - сказал президент журналистам в Белом доме.

Он отметил: "Мы можем добиться этого через Комитет по иностранным инвестициям. Мы через него можем сделать многое и работаем над этим".

Д.Трамп также заметил, что "это касается не только Китая".

1гк гс

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