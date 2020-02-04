Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 5:28

Пекин. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Местные подразделения структуры министерства коммерции КНР должны обеспечить бесперебойную работу ориентированных на экспорт и импорт предприятий, потребовало ведомство.

В распространенном министерством уведомлении говорится, что эти подразделения, обеспечивая предприятиям благоприятные условия для деятельности, соблюдая меры по предотвращению заражения новым типом коронавируса, должны "всемерно оказывать предприятиям помощь в работе по обеспечению экспорта и импорта технологий, эффективно поддерживать их нормальную производственную деятельность".

В частности, предлагается наладить "безбумажную" форму заключения контрактов, чтобы максимально сократить общение между партнерами. В первую очередь уделять внимание сделкам, касающимся импорта и экспорта технологий, связанных с предотвращением и контролем над эпидемией коронавируса, общественным здравоохранением, потребовало минкоммерции.

1гк бм

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