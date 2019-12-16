Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 8:13

Кабул. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - В ходе контртеррористических операций в 15 провинциях Афганистана за минувшие сутки были ликвидированы 68 боевиков террористических группировок, сообщает в понедельник пресс-центр Минобороны страны.

По данным ведомства, 20 боевиков получили ранения, еще 25 террористов были арестованы.

Минобороны Афганистана также сообщает, что во время авиаудара по позициям боевиков в селении Семнак уезда Долатяр провинции Гор было убито 15 экстремистов, в том числе три полевых командира, еще восемь боевиков получили ранения.

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