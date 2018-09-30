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Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 10:17 30.09.2018 - 10:17

Кабул. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - На востоке Афганистана в результате атак ВВС Афганской национальной армии (АНА) убито 27 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), сообщает в воскресенье пресс-центр министерства обороны Афганистана.

Террористы были ликвидированы на территории уезда Хугьяни провинции Нангархар. В ходе авиаудара также было уничтожено одно убежище боевиков, говорится в сообщении.

В другом сообщении военного ведомства Афганистана говорится о ликвидации в ходе войсковой операции в уезде Нахар Сарадж провинции Гильменд, на юге страны 20 боевиков антиправительственных сил.

Всего, по данным военного ведомства Афганистана, за прошедшие сутки в разных частях страны ликвидировано 85 экстремистов.

аг

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