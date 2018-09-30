Минобороны Афганистана сообщает о ликвидации 85 экстремистов
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Кабул. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - На востоке Афганистана в результате атак ВВС Афганской национальной армии (АНА) убито 27 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), сообщает в воскресенье пресс-центр министерства обороны Афганистана.
Террористы были ликвидированы на территории уезда Хугьяни провинции Нангархар. В ходе авиаудара также было уничтожено одно убежище боевиков, говорится в сообщении.
В другом сообщении военного ведомства Афганистана говорится о ликвидации в ходе войсковой операции в уезде Нахар Сарадж провинции Гильменд, на юге страны 20 боевиков антиправительственных сил.
Всего, по данным военного ведомства Афганистана, за прошедшие сутки в разных частях страны ликвидировано 85 экстремистов.
аг
Интерфакс