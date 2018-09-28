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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 13:41 28.09.2018 - 13:41

Брюссель. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Бельгии намерено подать судебный иск против Google в связи с тем, что американская компания отказывается размыть на своих спутниковых изображениях "чувствительные объекты бельгийской армии", сообщил в пятницу интернет-портал Sudinfo.be.

По причине безопасности военное ведомство просило Google размыть изображения ряда объектов, как это уже было сделано в случае Франции.

"Констатировав, что это не было сделано, оно выдвинет иск против Google", - приводит издание слова официального представителя министерства.

В сообщении поясняется, что в настоящий момент изображения таких объектов, как военная база Клейне Брогель, база ВВС во Флорене, АЭС, кризисный центр и нефтехранилища антверпенского порта ясно видны на спутниковых изображениях, доступных на Google Maps.

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