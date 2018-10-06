Минобороны Израиля ограничило рыболовную зону возле сектора Газа из-за столкновений на границе
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Иерусалим. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в субботу распорядился об ограничении рыболовной зоны возле сектора Газа из-за эскалации ситуации на границе, пишет в субботу "Таймс оф Исраэл".
По итогам консультаций было принято решение ограничить зону с девяти морских миль до шести, отмечает газета со ссылкой на заявление Минобороны Израиля.
"Решение министра было принято после ожесточенных столкновений в выходные близ границы и попыток нанести вред силам Армии обороны Израиля", - отмечается в нем.
1эф БП
Интерфакс