Минобороны КНР заявило о вмешательстве США в российско-китайские отношения, что грубо нарушает базовые международные нормы
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*** Пекин предупредил США о последствиях, если они не отменят санкции
Пекин. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - США не имеют права вмешиваться в сотрудничество Китая и России, заявил в субботу представитель Минобороны КНР У Цянь.
Он подчеркнул, что КНР и РФ - суверенные государства и США нарушают нормы международного права.
"Подход США это грубое нарушение базовых международных норм, полная демонстрация гегемонии, и серьезное вмешательство в отношения двух стран и их армий", - говорится в заявлении У Цяня, распространенном в субботу.
Представитель Минобороны КНР предупредил, что США столкнутся с "последствиями", если немедленно не отменят санкции.
Минфин США накануне ввел санкции в отношении отдела вооружений Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу.
Ограничительные меры вводятся в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением. В Госдепе США заявили, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских ракетных систем С-400, а также самолетов Су-35.
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Интерфакс