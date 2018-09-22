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Этот контент был опубликован 22 сентября 2018 г. 11:29 22.09.2018 - 11:29

*** Пекин предупредил США о последствиях, если они не отменят санкции

Пекин. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - США не имеют права вмешиваться в сотрудничество Китая и России, заявил в субботу представитель Минобороны КНР У Цянь.

Он подчеркнул, что КНР и РФ - суверенные государства и США нарушают нормы международного права.

"Подход США это грубое нарушение базовых международных норм, полная демонстрация гегемонии, и серьезное вмешательство в отношения двух стран и их армий", - говорится в заявлении У Цяня, распространенном в субботу.

Представитель Минобороны КНР предупредил, что США столкнутся с "последствиями", если немедленно не отменят санкции.

Минфин США накануне ввел санкции в отношении отдела вооружений Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Ограничительные меры вводятся в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением. В Госдепе США заявили, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских ракетных систем С-400, а также самолетов Су-35.

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