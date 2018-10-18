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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 7:41 18.10.2018 - 07:41

Улан-Батор (Монголия). 18 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Долгосрочную программу военного сотрудничества подписали министерства обороны России и Монголии в Улан-Баторе в четверг.

Подписи под документом поставили главы оборонных ведомств двух стран Сергей Шойгу и Нямаагийн Энхболд, передал с церемонии корреспондент "Интерфакса".

Программа, в частности, предусматривает расширение сотрудничества при проведении совместных учений и в сфере военного образования.

Ранее в четверг С.Шойгу заявил, что Россия будет наращивать военно-техническое сотрудничество с Монголией.

"Ценим, что Монголия рассматривает развитие взаимодействия с Россией в качестве одной из важнейших внешнеполитических задач. Подтверждаем стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества", - сказал С.Шойгу в ходе переговоров с Н.Энхболдом.

1сб тг

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