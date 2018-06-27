Минобороны РФ сообщает о подготовке "Белыми касками" провокации в сирийском Идлибе
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*** Планируется использовать ракеты, начинённые неизвестным веществом
Хмеймим (Сирия). 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - В российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии по телефону обратились жители провинции Идлиб, которые сообщили о готовящейся провокации со стороны организации "Белые каски" с использованием ракет, начинённых неизвестными веществами.
"По словам обратившихся в ЦПВС, в воскресенье в город Идлиб прибыла колонна из шести легковых автомобилей с эмблемами "Белых касок", а также грузовой автомобиль, загруженный индивидуальными средствами защиты, емкостями с жидкостью, видеооборудованием, и семью ракетами", - сообщил начальник ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.
"После прибытия четверо неизвестных местным жителям лиц в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком", - сказал генерал.
"Снаряженные ракеты затем были увезены грузовиком в направлении населенного пункта Маарет-эн-Нууман. Колонна с представителями "Белых касок" вскоре после этого выехала также в направлении Маарет-эн-Нууман", - сообщил А.Цыганков.
1сб вв
Интерфакс